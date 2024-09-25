Altın fışkıran dağ! Günde 80 gram altın püskürtüyor

Antarktika, buzla kaplı soğuk bir kıta olarak bilinir, ancak aynı zamanda volkanik faaliyetlere de ev sahipliği yapmaktadır. Kıtada düzinelerce yanardağ bulunmakta ve bunların çoğu Batı Antarktika ile Marie Byrd Toprakları'nda yer almaktadır.

2017 yılında yapılan bir çalışmada bu bölgede 138 yanardağ tespit edilmiştir. Bu volkanların büyük bir kısmı uykuda olmasına rağmen, Antarktika’da aktif olarak kabul edilen sekiz ya da dokuz volkan bulunuyor.

GAZLARIN İÇİNDE ALTIN KRİSTALLERİ YER ALIYOR

Kıtadaki en aktif yanardağlardan biri, 3.794 metre yüksekliğe sahip Erebus Dağı’dır. Dünya’nın en güneyindeki aktif volkan olan Erebus, Yunan mitolojisindeki karanlığın kişileştirilmiş hali Erebus'tan adını almıştır.

1841'de İngiliz kaşif Sir James Clark Ross tarafından keşfedilen volkanın, o sırada faal olduğu bildirilmiştir. Erebus Dağı’nın zirvesindeki kraterde, 1972’den bu yana aktif olan bir lav gölü bulunmaktadır.

Erebus düzenli olarak gaz ve buhar püskürmektedir, ayrıca zaman zaman "volkanik bombalar" olarak bilinen erimiş kayalar fırlatmaktadır. En ilginç keşiflerden biri ise, bilim insanlarının bu gazların içinde minik altın kristalleri bulmuş olmalarıdır.

Volkanın her gün yaklaşık 80 gram altın püskürttüğü ve bu altının değerinin yaklaşık 6000 dolar olduğu tahmin edilmektedir. Altın tozları, 1.000 kilometre uzaklıktaki ortamlarda bile tespit edilmiştir.

257 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ancak Erebus Dağı, en çok 1979'da yaşanan trajik bir uçak kazası ile bilinir. Air New Zealand Flight 901, 28 Kasım 1979’da Erebus Dağı'na çarparak uçaktaki 257 kişinin ölümüne yol açmıştır. Bu trajik olay sonrası Antarktika’ya yapılan turistik uçuşlar durdurulmuştur.