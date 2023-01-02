Altın fiyatları 2023 yılına hareketli başladı: 'Kritik bir noktadayız'

2023 yılına hareketli başladı. Altın fiyatları geçtiğimiz yıl oldukça hareketli bir seyir izledi. 2023’e sayılı günler kala gram altın 1100 lirayı geçerek tarihi rekor seviyeyi gördü. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? BLG Finansal Danışmanlık ve Egitim kurucusu /Ekonomist Belgin Maviş merak edilen soruları milliyet.com.tr'ye cevapladı.

Maviş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

GRAM ALTIN BUGÜN 1100 LİRAYI AŞTI. YÜKSELİŞİN SEBEBİ NEDİR?

“Birinci neden yurt dışı piyasaların tatil de olması. Bunlar ABD, İngiltere, Japonya ve Çin gibi ülkeler. Altının ons fiyatlaması üzerinde etkili olan pariteler ise dolar, sterlin, euro/dolar paritelerinin satıcılı olması ons tarafındaki fiyatlama için pozitif etki yaratıyor.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN BU SEVİYEYE DİKKAT!

Ons altında ise kritik bir noktadayız. 1825 doların üzerindeki her kapanış teknik olarak 1900-1920 dolar hedefine yaklaştırır. Yükselişi hızlandırır.

İŞTE ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Bugün piyasaların tatilde olması, doların sakin görünümü altına destek veriyor diyebiliriz. İçerideki yükseliş de özellikle onstaki bu toparlanmadan kaynaklıdır.

GRAM ALTIN 2022 YILINDA YÜZDE 40 KAZANÇ SAĞLADI. YENİ YILDA DA BU ORANDA BİR YÜKSELİŞ BEKLİYOR MUSUNUZ?

Kesinlikle olur, yılın 2. yarısında emtiaya olan yönelişin hız kazanacağını düşünüyoruz. Enerji ihtiyacı ve enerjiye ulaşımın maliyetli olması sebebiyle emtialara bir yönelim olacağını düşünüyoruz.

GRAM ALTINDA 1150 LİRA BEKLENTİSİ

Her ikisinde de emtiaya yatırım amaçlı ihtiyaç vardır. Gram altında kısa vadeli hedef 1100’ün üzerindeki her kapanış 1150 ve üzeri hedefleri potaya sokar. Muhtemeldir ki bu seviyeleri göreceğiz. Yatırımcı profili altına doğru bir yönelim içerisindedir. Erken seçim konusunun yeniden gündeme getirilmesi de altın fiyatlarına yönelişe gerekçe olabilir.

‘105.70 AŞILMADIKÇA TEDİRGİNLİK SÖZ KONUSU DEĞİL’

Dolar endeksini etkileyen gerekçelerden birisi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artış hızını düşürmesi. İkincisi Japonya Merkez Bankası’nın aldığı kararlar ve attığı adımlar. Bununla birlikte yenin dolar karşısındaki değer kaybının kısmen azalması, Fed’in kontrollü bir şekilde piyasalardaki hareketleri takip etmesi dolar endeksini daha stabil hale getirmiş gözüküyor.

Dolar endeksin 105.70 aşılmadığı sürece tedirginlik gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Ama artık 105.70’i geçmez demek için de çok erkendir.”

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02/01/2023 11:14