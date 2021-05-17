Altın fiyatları 3 ayın zirvesinde

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.853 dolarla 3 ayın zirvesine çıktı.

ABD Hazine kağıdı getirilerinin gerilemesi, bazı Asya ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artması ve kripto paralardaki sert geri çekilme, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı.

Spot altın fiyatı bu sabah 1853.09 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Dünya gazetesinin haberine göre; analistler, piyasalarda gözlerin Çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarına çevrildiği ortamda spot altın fiyatının yukarı hareketi 1.876 dolar direncine kadar devam ettirebileceğini vurguluyor.

1847 dolar seviyesinin üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyelinin korunacağını öngören analistler, buranın kırılması halinde ise 1830 dolar seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini ifade ediyor.

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17/05/2021 11:27