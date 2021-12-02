Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altının ons fiyatı, 2 Aralık 2021 Perşembe günü 1.778 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 765 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.172 TL.

Altın fiyatları güçlü doların etkisiyle gerilerken, yatırımcılar başlıca merkez bankalarının yükselen enflasyon ve yeni koronavirüs varyantı Omicron’un ekonomik büyümeye etkisine dair endişelere nasıl yanıt vereceğini değerlendirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 düşerek 1,780.36 dolara geriledi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.1 düşerek 1,782.50 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 761 TL, satış 767 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 691 TL. 76 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 2 Aralık 2021 Perşembe günü 7.645 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1238 TL, satış 1268 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1143 TL. 125 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.121 TL, satış 5.172 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 4.657 TL 515 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.477 TL, satış 2.527 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.286 TL. 241 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5. 004 TL, satış 5.054 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 4.572 TL. 482 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.998 TL, satış 5.048 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.562 TL. 486 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 2 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 2 Aralık 2021 altın yorumları: Gram Altın'da dün 712-792 bandında sert volatil bir seyir gerçekleşti ve %0.96 oranında değer kaybı ile 758 TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Dün yaşanan sert harekete rağmen ana trendde bir değişim beklenmiyor. Teknik göstergelerde ise pozitif görünüm korunuyor.

754TL seviyesi gün içi hareketlerde ilk destek noktası olarak takip edilebilir. Bu desteğin üzerinde yaşanacak yükselişlerde ise 779 ve 800TL seviyeleri ise kısa vadeli ilk dirençler olarak verebiliriz.

ABD'de Omicron varyantlı ilk vakanın çıkması sonrasında yeni vakalarda görülür ve hızlı artışa neden olursa, bu durumda ABD'den yeni tedbirler gelebilir. Piyasada hala salgın kaynaklı endişeler devam ettiği için ons altında ilerleyen günlerde bu nedenle yükselmek isteyebilir. Bu haftada bu endişeler altının 1770$ altına sarkmasına engel oluyor.

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02/12/2021 09:38