Altın fiyatları enflasyon verisiyle yön bulacak

Bu hafta genel olarak dar bantta seyreden ons altında yön bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verisiyle şekillenecek. Yurt içinde ise gram altın, dolar kurundaki seyre paralel olarak hareketini sürdürüyor. İşte piyasada son durum…

Koronavirüsün halen dünyada büyük tehdit oluşturması ve küresel ekonomi üzerindeki tehdidi yatırımcılar tarafından önemle takip ediliyor. Özellikle son dönemde Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyant Omicron’a dair endişelerle bu hafta altın fiyatları karışık bir seyir izledi.

Pandemi ile savaşan ülke ekonomilerinde ise hükümetler vatandaşların gelir kaybını önleyebilmek için parasal teşviklere giderken, merkez bankaları ise genişlemeci para politikası uygulayarak piyasaları fonladı.

Merkez bankalarının güvercin bir tutum sergilemesinin maliyeti enflasyon oldu. Küresel çapta giderek artan enflasyonist eğilim ülkelerin ekonomik görünümlerini bozdu.

ABD’DE ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANACAK

Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünya genelinde ülkeler yüksek enflasyon ile mücadele etmek durumunda kaldı. Enflasyondan korunmak isteyen yatırımcılar ise varlıklarını altın, hisse senedi ve kripto paralara kaydırdı.

Altın yatırımcıları ise ABD’de bugün saat 16.30’da açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artması bekleniyor. TÜFE, ekim ayında ise yüzde 6.2’ye yükselmişti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını şekillendirecek olan enflasyon verisiyle birlikte dolar ve altın fiyatlarında yön belli olacak. Fed, yüksek enflasyonu önleyebilmek için varlık alım programında azaltımı hızlandırabilir ve faiz artışına erken bir tarihte gidebilir.

ONS ALTIN GERİLİYOR

Perşembe gününe 1784 dolardan başlayan ons altın, düşüş kaydederek 1776 dolardan kapandı.

Haftanın son işlem gününe ise 1775 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.25 oranında düşüşle 1772 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1771 dolar, en yüksek ise 1780 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kurundaki hareketle birlikte paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 784 liradan başlayan gram altın, yükseliş kaydederek 789 lira seviyesinden kapandı.

Haftanın son işlem gününe ise 787 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 789 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 786 lira, en yüksek ise 792 lira seviyeleri görüldü.

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10/12/2021 11:30