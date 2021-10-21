Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararıyla fırladı

Altın fiyatları Merkez Bankası'nın son dakika faiz kararıyla hızlı bir tırmanış gösterdi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 540,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dolar/TL'nin 9,30 seviyesinin üzerine tırmanması ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 534 TL'ye kadar tırmanmıştı. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gram altın 544 TL'yi görerek tarihi zirveyi yeniledi.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başla Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 540,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 884 lira, Cumhuriyet altını da 3.614 liradan satılıyor.

Gram altın en son 6 Kasım'da gün içi 540 TL'ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.780 dolardan alıcı buluyor.

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21/10/2021 14:42