Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın dünkü gelişmelerle birlikte yükselişe geçti, gram altın 191 lira bandına yükseldi. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte Kapalıçarşı’daki güncel gram altın, çeyrek altın, küçük ve büyük altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

191,22 liradan alınırken, 191,27 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 297,64 liradan alınırken 304,43 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 593,41'den alınırken 608,86 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.223,00 liradan alınıp 1.233,00 liradan satılıyor.