Altın fiyatları yükselişe geçti!

Ağustos ayının ilk haftasında altın fiyatları tırmanışa geçti. Öte yandan haftanın en önemli verisi bugün ABD tarafından gelecek ve bu verinin piyasalar açısından yön belirleyici olması bekleniyor. Peki haftanın son gününde altın fiyatlarında yön ne olur? İşte detaylar...

İŞTE ALTIN FİYATLARI İÇİN DİRENÇ VE DESTEK BÖLGELERİ

IKON Menkul tarafından yapılan altın analizinde ise şu ifadeleri kullandı: "Ons altın hafta içerisinde pullback ile kırdığı trendi test ettikten sonra yükselişine devam etmişti. Dün pozitif hareketlerin oldukça güçlü geldiğini gördük ve 1795 seviyelerine kadar yükseliş yaşandı. Bununla birlikte 50 günlük ortalama test edilmiş oldu ve yükseliş burada frenledi.

Asya seansında bu ortalamanın çok hafif üzerine çıksa da hareket cılız ve TSİ 15:30'daki ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu bu fiyatlamayı değiştirebilir. 50 günlük üzerindeki kapanışlar, fiyatların daha da yukarı gitmesini destekleyebilir. Olası düşüşlerde gün içi ilk destek 1770 olacaktır. Destekler: 1770 - 1752 - 1734 Dirençler: 1790 - 1807 - 1828"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Enver Erkan şu ifadeleri kullandı: "Bugün açıklanacak olan Temmuz ayı istihdam raporunun ayrıntılarında, piyasa beklentisi bazında istihdam artışı 250K, işsizlik oranı %3,6, işgücüne katılım oranı %62,2, ortalama saatlik kazançlar ise aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %4,9 olarak görülmektedir. Beklentilere dair çıkarımlar, güçlü bir işe alım hızı korunmuş olsa da zirve yapılan ivmeden yavaşlama eğilimini göstermektedir. Buna rağmen, projeksiyonlar olumlu ve işsizlik göstergeleri halen sıkı koşulları destekliyor.

FED ALGISI ÖNE ÇIKACAKTIR

Halihazırda bir durgunluk içinde olup olmadığımız sorusunu çözecek olan göstergelerden birisi işgücü piyasasıdır. Dolayısıyla bir resesyonun içinde olup olmadığımız, 3Ç22’ye ait olan ilk istihdam verisinin içindeki ayrıntılarda analiz edilecektir.

Firmaların işe alımlara devam etmesi, ISM verilerinde görüldüğü gibi faaliyetin genişleme bölgesinde olması ve PCE verilerindeki harcama oranları nitelikli anlamda bir resesyonu teyit eden doğrultuda değil. Bu nedenle piyasalar da aynı ekonomi karar alıcıları gibi bir resesyon döngüsünde hareket edecek eğilimde olmayacaklardır. Tabii bu verinin algılanış ve sürpriz değişken etkisini asimetrik olarak oluşturacaktır. Kuvvetli verilerde statükocu Fed, zayıf verilerde hızla evrilebilecek bir Fed algısı öne çıkacaktır.

Ücret artışları henüz zirvesini görmemiş olabilir, ki enflasyonist ortamda halen aylık bazdaki verilerde yüksek eğilimi görmeye devam edebiliriz. Aynı dönemde işgücüne katılım oranı da düşmektedir. Çalışmak isteyenlerin zaten iş buluyor olması gerçeğiyle birlikte, işgücü piyasası bir süre daha sıkı kalabilir ve ücret artışını soğutma süreci de biraz zaman alabilir. Bu da muhtemelen Fed'in öngördüğünden daha uzun bir zaman sürecektir.

FED PLAN DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Bütün bunların yanında; İşgücü piyasasının halen ekonomiyi taşıyacak kadar güçlü olduğunu gösterecek bazı olumlu işaretler de varlığını sürdürüyor. Ekonominin hala Fed'in faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi için yeterli dayanıklılığa sahip olduğunu ortaya koyan göstergeler bir süre daha geçerli olacaktır. Bu da istihdam verilerinin muhtemelen Fed’in planını değiştirecek doğrultuda olmayacağını gösterecektir.

Genel olarak ele alırsak; İstihdam artışı hala güçlü olarak tanımlanıyor ve Fed'e güven veren de bu. Güçlü veriler Fed'in gaza basmayacağına işaret ederken, zayıf veriler, gelecekte enflasyon beklentilerinin zayıflaması ve Fed'in gelecek yıl faiz indirimine gidebileceği görüşleri ile birlikte okunacak."



PİYASALARDA SON DURUM

Bugün gram altın 1035 lira seviyesine çıkarken ons altın 1800 dolar seviyesine yaklaştı. Dolar/TL ise 17.95 lira seviyesinde dalgalanıyor.

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05/08/2022 08:54