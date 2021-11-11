Altın fiyatlarına dair ürküten analiz

Altın, ABD’de enflasyonun beklentileri aşması ve Fed’in yakın zamanda faizleri artırmayacağına dair beklentilerle 5 ayın zirvesine çıkarak önemli teknik dirençlerden birini kırmış oldu. Ichimoku Bulutu analizine göre, altın 1.830-1.840 dolar arasındaki direnci kırarken 1.875 dolardaki bir sonraki dirence doğru yöneldi. Analiz bir önceki direncin yeni destek seviyesi olarak davranacağına da işaret ediyor.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ise altının 1.840 dolar sınırını geçtiğini ve sonraki direncin 1.900 dolar olacağını belirterek, "Altının ivmesi, tahvil faizleri düşmeye devam ettiği müddetçe sürecektir" dedi.

Altın 2021 yılına son 40 senedeki en kötü performansıyla başladıktan sonra yıl başından beri verdiği kayıpları hala telafi edemedi. Sene başında varlık alımı azaltımı endişelerinin ilk defa gün yüzüne çıkması, tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların kuvvetlenmesiyle Mart ayında 1.683 dolar ile bu yılın en düşük seviyesini gören ons altın, sonrasında Haziran ayına kadar kademeli bir yükseliş serisi yakalamıştı.

Haziran ayında Fed’in varlık alımı azaltımı tartışmalarını başlatmasıyla 1.900 dolar seviyesinden hızlı bir şekilde gerileyerek 1.764 dolara kadar çekilen değerli metal, yaz aylarının kalanını ve sonbaharın ilk aylarını da inişli çıkışlı bir seyirle geçirmişti.

Buı dönemde 1.830 dolar direncini gün kapanışında geçemeyen güvenli liman ons altın, ABD enflasyon verisi sonrasında günü 1.830 doları yukarı yönlü kırarak 4 aydır işlem gördüğü dar fiyat aralığından da çıkmış oldu.

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11/11/2021 18:42