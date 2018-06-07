Altın fiyatlarında dalgalanma bitmiyor!

GRAM ALTIN NE KADAR?

190,32 liradan alınırken, 190,38 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 305,35 liradan alınırken 312,24 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 608,79’den alınırken 624,49 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1264,00 liradan alınıp 1277,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.