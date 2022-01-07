Altın fiyatlarında Fed fırtınası sürüyor

Altın fiyatları, spot piyasada ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında parasal sıkılaşma mesajları verilmesi nedeniyle bu haftayı kayıplarla kapatmaya hazırlanırken Kapalıçarşı’da dolar/TL fiyatına paralel hareket etmeyi sürdürüyor.

Önceki gün açıklanan aralık ayı Fed toplantısı tutanaklarında enflasyon ve ekonomik görünüme bağlı erken veya hızlı bir faiz artışı yapılabileceği mesajı verilirken bu ifadelerle beraber piyasalarda ilk faiz artışı için tahmin edilen Mayıs beklentisi de Mart olarak değişti.

Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından ABD hazine tahvili faizleri ve doların diğer para birimlerine karşı değerini ölçen dolar endeksi de yükseldi. Dolar/TL ise tutanakların yayınlanmasından sonra 13,80 seviyelerine tırmandı.

Dolar endeksindeki yükseliş spot piyasada altın fiyatlarını aşağı çekerken dolar/TL’deki yükseliş iç piyasada altın fiyatlarını artırdı.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Bu gelişmelerle birlikte altın vadeli işlemleri sabah saatlerinde 1790 dolar seviyelerinde işlem görürken hafta ortasında 1830 dolar seviyelerine yaklaşan ons altın da haftanın son işlem gününde Fed tutanaklarının etkisiyle 1800 dolar seviyesinin altında 1790 dolar civarında işlem görmeye devam etti.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da ise dün Dolar/TL’deki hareketliliğe bağlı olarak tırmanan gram altın fiyatı 800 TL sınırında bulunmaya devam ediyor.

Haftaya750 TL seviyelerinde başlayan gram altın haftanın son işlem gününde 795 TL seviyelerinden değerlenirken Cumhuriyet altını 5 bin 120 TL alış ve 5 bin 290 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Çeyrek altın ise 128 TL alış ve 1327 TL satış seviyesinde.

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07/01/2022 09:47