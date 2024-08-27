Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 750 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar/TL ile altının ons fiyatından bulduğu destekle 2 bin 800 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 2 bin 751 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 2 bin 750 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 596 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 313 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2.518 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı da şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 2.513 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Fed yetkilileri konuya ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, bu durum varlık fiyatlarında oynaklıklara neden oluyor.

Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 500 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.