Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 887 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 885 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 887 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 120 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 629 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına paralel 2 bin 629 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında 25, aralıkta 50 baz puan faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 ve 2 bin 680 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.