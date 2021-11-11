Altın fiyatlarında yeni zirve: Gram 591, çeyrek 966 TL'yi gördü

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11/11/2021

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Altın fiyatlarında yeni zirve: Gram 591, çeyrek 966 TL'yi gördü

Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi. 

Dün akşam saatlerinde 589 liraya kadar çıkarak rekor tazeleyen gram altın, bugün 591 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Gram güne ise 587 liradan başlamıştı.

Çeyrek altın ise güne 959 liradan başlarken, dün 964 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Çeyrek bu sabah saatlerinde yükselerek 966 lira seviyesine çıktı ve rekor tazeledi.

Ons altın ise dün hazirandan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1953 dolar bandına yükselmesinin ardından, bugün güne 1951 dolar seviyesinden başladı.

Altın fiyatlarındaki yükselişte dün ABD'den gelen ve beklentilerin üstünde gerçekleşen enflasyon verisi etkili oldu.

11/11/2021 08:42
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TAGS: Altın fiyatları
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