Altın Karga 2023 yılında yeni sahiplerine uçacak!

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, hazırlıkları süren Altın Karga Yeni Medya Ödülleri için Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Yapılan ziyaret sonrasında Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin 2023 yılı Temmuz ayında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında geçtiğimiz yıl gerçekleşen Altın Karga Yeni Medya Ödülleri kapsamındaki iş birliği için görüşüldü. Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcısı’nın gerçekleştirdiği ziyarette çalışmaların başladığı görüşülürken, 2023 yılı Temmuz ayında ödüllerin yeni kategoriler eklenerek devam edeceği de duyuruldu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e yapılan ziyarette, iki senede bir yapılacak olan Altın Karga Yeni Medya Ödülleri için yeniden Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğu kapsamında gerçekleşmesi görüşüldü.

Altın Karga Yeni Medya Ödülleri 2023 yılında düzenlenecek

Ziyaret esnasında yapılan açıklamada, gelişen teknoloji ile yeni medyanın artık gündelik yaşamlarımızın her alanında yer almasıyla birlikte organize edilen “Altın Karga Yeni Medya Ödülleri”nin her yaş grubu ile ilgi alanına hitap ettiği vurgulandı. Günümüzde yeni medyaya yalnızca profesyonel medya kuruluşlarının değil, aynı zamanda bu platformları gönüllü olarak kullanan içerik üreticilerinin de yön verebildiği belirtilirken bu platformların da birer mecra haline geldiği, bu yarışmanın onları bir nevi teşvik etme amacı taşıdığı aktarıldı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Basın Birliği ve BASIN-SEN'in de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin paydaşları olacağının belirtildiği açıklamada 2023 yılı için çalışmalara şimdiden başlandığı belirtildi. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve dijital ortamda oylanan Altın Karga 45 binin üzerinde oy almıştı.

Altın Karga’nın 2021 yılında gerçekleşen ödül töreninde yıl en popüler Kıbrıslı Türk özel ödülünü Hazar Ergüçlü alırken, DAÜ tarafından verilen özel ödüllerini de DAÜ mezunu olan İç Mimar Hakan Kütahya ve gezgin/youtuber Yiğit Can İç elde etmişti.

2021 yılında gerçekleşen ve oylarla elde edilen Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin sahipleri şunlardı:

· En İyi Çevirimiçi Video İçerik Üretici Kategorisi ödülü NEYDİ OLACAĞI

· En iyi Mobil uygulama Kategorisi ödülü CEP BASKET

· En iyi çevirimiçi Blog yazarı kategorisi ödülü MELİS BERG

· En iyi Gamer Kategorisi ödülü HULUSİ TANIL

· En iyi Podcast ortam akışı kategorisi ödülü GARİP ZAMANLAR

· En iyi çevirimiçi mizah sayfası kategorisi ödülü URBAN CYPRİOT

· En iyi sosyal medya fenomeni kategorisi ödülü MEHMET EKİN VAİZ

· En iyi Influencer kategorisi ödülü BATU ÖZSUSUZLU

· En iyi çevirimiçi TV Programı ödülü DAMLA DABİŞ İLE GÜN BAŞLARKEN

· En iyi çevirimiçi karakter ödülü AYGÜN KENCER

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28/09/2022 16:50