Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ne destek sürüyor!

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nin organizasyonu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek olan, “Altın Karga Yeni Medya Ödülleri”nin halk oylaması tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni medya alanında verilecek olan ödüllerin oylama süreci için son günün 7 Haziran olduğu ve oylamanın Kuzey Kıbrıs Turkcell BiP uygulaması, Keşfet bölümü içerisinde yer alan “Altın Karga” kanalından veya www.altinkarga.org web sitesi üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.

Gelişen teknoloji ile yeni medyanın artık gündelik yaşamlarımızın her alanında yer alması ve her yaş grubuna hitap etmesiyle gündeme gelen, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından organize edilen ve iletişim sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell’in üstlendiği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği ve BASIN-SEN’in paydaş olarak yer aldığı Altın Karga Yeni Medya Ödülleri sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.

11 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen lansmanla birlikte başlayan halk oylaması 7 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Bu tarihe kadar 10 kategori için aday gösterilen isimlere oy kullanılabilecek.

Yarışmayla ilgili yapılan açıklamada, her yaş grubu ve ilgi alanına hitap eden yeni medyanın, artık yalnızca profesyonel medya kuruluşlarının değil, aynı zamanda bu platformları gönüllü olarak kullanan içerik üreticilerinin de yön verebildiği bir mecra haline geldiği belirtildi. Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda, Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin adamızda farklı mecralarda içerik üreten kişileri de kapsama özelliği taşıması bakımından bir ilk olacağı vurgulandı.

Altın Karga’ya binlerce oy!



Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin yeni nesil dijital medyayı teşvik etmek, ödüllendirmek ve çevrim içi üretim ile üreticileri motive ederek cesaretlendirmek için gerçekleşeceği açıklandı. Farklı kategorilerdeki adayları bir araya getirmeyi ve bu alandaki üretimi artırmayı amaçlayan yarışmanın oylamasının ise 7 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceği duyuruldu. Bu tarihe kadar oy vermek isteyenlerin oylarını, Kuzey Kıbrıs Turkcell BiP uygulaması, Keşfet bölümü içerisinde yer alan “Altın Karga” kanalına girerek veya www.altinkarga.org web sitesi üzerinden kullanabilecekleri belirtildi.

Ödüller 10 farklı kategori için verilecek



Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nde 10 farklı kategoride ödül verileceği hatırlatılırken bu kategorilerin, “En İyi Influencer”, “En İyi Çevrim İçi TV Programı”, “En İyi Çevrim İçi Blog Yazarı (Blogger)”, En İyi Sosyal Medya Fenomeni”, “En İyi Çevrim İçi Mizah Sayfası”, “En İyi Mobil Uygulama”, “En İyi Podcast (Ortam Akışı)”, “En İyi Çevrim İçi Video İçerik Üreticisi”, “En İyi Çevrim İçi Karakter ve “En İyi Gamer” olduğu belirtildi.

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25/05/2021 14:17