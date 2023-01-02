Altın kemer el değiştirecek mi? Kırkıpınar'da ceza depremi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in 1-3 Temmuz’da Edirne'de güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun (TMOK) başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına karşın 2020 yılında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’e 9 Mart 2022’den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi.

- Üç dönem bildirim yapmadı



Buna göre TMOK, 6 Aralık 2019’da Cengizhan Şimşek’e e-posta yoluyla doping kontrol havuzuna alındığını bildirdi.

Ancak TMOK’un ulaşamadığı Şimşek 2020 yılında ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayınca TMOK, Güreş Federasyonu’na (TGF) başvurdu. TGF Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihli kararında, TMOK’un sporcuya ulaşma zorunluluğunun olduğu gerekçesiyle Şimşek’e ceza vermedi. TMOK bunun üzerine Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu.



- 'Mücbir sebep' savunması



Cengizhan Şimşek Tahkim’e avukatı aracılığıyla yaptığı savunmada pandemiden korunmak için yayla evine gittiğini, burada telefon ve internet erişimi olmadığı için e-postaları almadığını, telefonla bildirim veya yazılı tebligat yapılmadığını, salgın hastalığın mücbir bir sebep olduğunu, 2016’dan bu yana havuzda yer aldığını ve pandemiye kadar da eksiksiz şekilde düzenli olarak bildirimde bulunduğunu belirtti.



- Altın kemer el değiştirecek mi?



Tahkim ise yönetmelik gereği sporcuların e-posta adreslerine yapılan bildirimleri resmi tebligat olarak kabul ettiğini, bildirimlerin online yapılması nedeniyle pandeminin yükümlülükleri yerine getirmeye engel olmadığını dile getirerek Cengizhan Şimşek’e, 9 Mart 2022’den itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, sporcunun 1.10.2020’den itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti. Bu bağlamda 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanlığının ikinci olan Mustafa Taş’a verilmesi söz konusu.



- Şimşek karara itiraz etti



Tahkim Kurulu, Cengizhan Şimşek’in 1 Nisan 2020'de üçüncü bir şahsın e-postasından yaptığı yer bildirimini kabul etmedi. Şimşek buna itiraz etti ancak yürütmeyi durdurma kararı almadı.

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02/01/2023 09:27