Altın klozetin çalınmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu saraydan değeri 1 milyon sterlini geçen altın klozet çalınmıştı.

Polis olayla ilgisinin olduğunu düşündüğü 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, klozetin nerede olduğu hala bilinmiyor.

İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu saraydan değeri 1 milyon sterlini geçen “Amerika” adlı 18 ayar altın klozet, yerinden sökülerek götürüldü.

Klozetin sökülmesi sarayda ciddi zarara ve su baskınına yol açtı.

Hırsızların görüntüsünü paylaşan polis, 125 bin dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

Ancak para ödülünün verilmesi için 2 şart var.

Klozetin zarar görmeden getirilmesini ve zanlıların yakalanması şart koşuldu.

"America" adlı klozet, New York Guggenheim Müzesi'nde sergilenmişti. Ziyaretçiler bir dolar karşılığında üç dakikalığına kullanma hakkına sahipti.

18 ayar klozeti yaklaşık 100 bin kişi kullandı.

Polis 3 kişiyi gözaltına alındı.

17/10/2019 14:53