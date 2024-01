Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor

Barbie dokuz, Oppenheimer da sekiz adaylıkla Altın Küre 2024 Ödülleri'nde başı çekiyor.

Ödüllerde Martin Scorsese'in yönettiği Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) ve Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things de yedişer adaylıkla favoriler arasında yer alıyor.

TV kategorisinde ise Succession, The Crown ve The Last of Us dizileri adaylar arasında.

Succession, en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere toplam dokuz adaylıkla televizyon adaylıklarında başı çekiyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Altın Küre, 10 Mart'taki Oscar Ödülleri ile taçlanacak olan sinema ve dizi ödülleri sezonunun ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyor.

Güney Kore filmi Past Lives toplam beş adaylıkla yabancı filmler arasında en çok aday gösterilen film oldu.

Barbie'nin dokuz adaylığı arasında müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu dalında Margot Robbie, en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Ryan Gosling ve en iyi yönetmen dalında Greta Gerwig yer alıyor.

Barbie, en iyi orijinal şarkı dalında da üç adaylık aldı.

Bu yıl 81. kez verilecek olan ödüllere, bazı yeni kategoriler de eklendi. Halk arasında popüler olan filmlerin daha fazla tanınmasını amaçlayan "gişe başarısı" kategorisi bunlardan biri. Oppenheimer, bu dalda da aday gösterildi.

Drama ve Müzikal/Komedi olarak ikiye ayrılan En iyi aktris kategorisinde adaylar Emma Stone, Sandra Hüller, Lily Gladstone ve Carey Mulligan; Pen iyi aktör adaylarıysa aul Giamatti, Jeffrey Wright, Leonardo DiCaprio ve Bradley Cooper.

Bu yılki ödül töreninin sunucusu Amerikalı komedyen ve aktör Jo Koy.

08/01/2024 08:59