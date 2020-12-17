“Altın Pasaport” Skandalında Bakandan Sayıştaylığa Suçlama

Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programında yaşanan ve programın sonlandırılmasına sebep olan skandallara ilişkin gelişmelere Rum Ekonomi Bakanı’nın Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’e yönelik sert eleştirileriyle bir yenisi daha eklendi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta devletin iki bağımsız biriminin başında bulunan Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis ve Rum Genel Saymanı Rea Yeorgiu hakkında önemli gelişmelerin yaşandığını yazdılar.

Gazete, Rum Ekonomi Bakanı Konstantinos Petridis’in dün düzenlediği bir basın açıklamasında, Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in, yatırım karışığı vatandaşlık verilmesi programına dair hazırladığı raporda, iki şirkete ilişkin verdiği bilgilerin asılsız olduğunun tespit edildiğini söylediğini aktardı.

Habere göre Petridis, Mihailidis’in raporunda, Güney Kıbrıs’taki kumarhaneyi işleten şirketler ve “Wargaming” isimli şirketlerdeki iki kişiye vatandaşlık verilmesi konusunda mevcut bilgileri çarpıttığı ve yanlış bilgi verdiğini ifade etti.

Petridis, bu konuda bakanlığının elde ettiği bilgileri, skandalı araştırmakla görevlendirilen meclis komitesine ileteceğinin altını çizerek Mihailidis’in raporuyla ekonomiye büyük zarar vermeye çalıştığı iddiasında bulundu.

Gazete bir diğer haberinde ise, eşi Güney Kıbrıs’taki en büyük mezbahaya sahip Genel Sayman Rea Yeorgiu hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini aktardı.

Haberde, Yeorgiu’nun en büyük mezbahaya sahip eşinin şirketlerine devletle olan alacak verecek işlerinde çeşitli kolaylıklar yapılmasını sağladığı suçlamasıyla karşı karşıya bulunduğu, bu sebeple de dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu’nun soruşturma açılması kararını verdiği ifade edildi.

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17/12/2020 12:52