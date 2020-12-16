Altın Pasaport Skandalında uluslararası ikinci soruşturma

Avrupa Komisyonu’nun ardından Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü (INTOSAI) de Rum yönetimi hakkında ihlal prosedürü başlattı.

Prosedürün, Rum Sayıştay Başkanı’nın “altın pasaport” skandalında araştırma yapmasının engellenmesi ve Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis’in tehdit edilmesi gerekçesiyle başlatıldığı belirtildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, INTOSAI Genel Müdürü Einar Gorrissens, hakkında hızlı inceleme prosedürü (SIRAM) başlattığı Rum Yönetimi’ne “sert bir mektup” göndererek Sayıştay Başkanı’nın bilgiye erişimi ve denetleme alanıyla ilgili özgür karar almasının, kurumun bağımsızlığının ana unsuru olduğuna dikkat çekildi.

Mektupta, INTOSAI olarak müdahil taraflarla yapıcı diyalog yolu ile Rum Sayıştay Başkanlığı kurumunun bağımsızlığını kazanmasına ve/veya güçlendirmesine destek olma taahhüdü iletildi.

Gazete, hızlı inceleme prosedürünün (SIRAM) INTOSAI’nin son ve en ağır müdahale seçeneği olduğu ve bunu tercih ederek duruma verdiği önemi göstermiş olduğuna işaret etti.

INTOSAI’nin benzer son müdahalesini de Gana’ya yaptığını kaydederek “Bu da Kıbrıs’ın geldiği seciyeyi gösteriyor” ifadesine yer verdi.

Bu habere tepkiniz:



16/12/2020 14:12