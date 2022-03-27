Altın pasaportlar ve paravan şirketler Güney Kıbrıs’ı rahatsız ediyor

“Altın pasaportlar” ve geçmişte kurulup son yıllarda Rus oligarklar için sığınak işlevi gören paravan şirketlerin, Güney Kıbrıs’ı rahatsız ettiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi manşetten verdiği ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Avrupa ve Amerika’daki denetim makamlarının, Rum Merkez Bankası ve Rum Sermaye Piyasası Komitesine yoğun baskılar yaptıklarını yazdı.

Avrupa ve Amerika’daki denetim makamlarının, yaptırım altında bulunan Rus sermayesinin ülkeden kaçırılması ihtimalinden ötürü endişeli olduklarını ve bu konuda Rum makamlarına yönelik yoğun baskılar yaptıklarını kaydeden gazete, yabancı basının da ciddi baskı yaptığını ve her gün Güney Kıbrıs’la ilişkisi bulunan Rusların adından söz eden yayınlar yaptıklarını belirtti.

Güney Kıbrıs’taki paravan şirketlerin işleyişine 2018 yılında son verildiğini, 2020 yılının Ekim ayında da vatandaşlık programının sona erdiğini anımsatan gazete, bütün bunlara rağmen Avrupa ve Amerika’daki denetim makamlarının Güney Kıbrıs’ı “yalancı çoban” olarak gördüğünü ve yaptırım altında bulunan Rus sermayesinin ülkeden kaçırılması ihtimali konusunda yoğun baskılar yaptıklarına işaret etti.

Gazete, vatandaşlık programına son verilmesinin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs aleyhindeki ihlal prosedürünü sürdürdüğünü de ekledi.

RUSLARA 3 BİN 855 PASAPORT VERİLDİ

Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya bulunduğu en büyük problemin, Rus oligarklara verilen altın pasaportlar ve bu kişilerin yatırım programı aracılığıyla Rum kesiminde elde ettikleri mal varlıkları olduğunu yazan gazete, Avrupa İstatistik Biriminin verilerine dayanarak, 2014-2020 yılları arasında çoğu yatırım programı aracılığıyla olmak üzere, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından Ruslara 3 bin 855 pasaport verildiğini belirtti.

Aynı dönem içerisinde 325 Beyaz Rus’a ve 1361 Ukraynalıya da Kıbrıs pasaportu verildiğini kaydeden gazete, 2014-2020 döneminde toplamda 19 bin 647 üçüncü ülke vatandaşına pasaport verildiğini ve Rusların bunların yüzde 20’sini oluşturduğuna dikkati çekti.

Gazete, altın pasaportlarla ilgili araştırma komitesi raporuna göre, 2020 yılının Ağustos ayına kadar 6 bin 779 kişinin vatandaş yapıldığını ve Rusların bunlar arasında birinci sırada olduğunu ekledi.

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27/03/2022 15:49