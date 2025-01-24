Altın rekor seviyeye yaklaşıyor

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Ocak 2025 güncel çeyrek altın kuru fiyatları:

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz çağrısının ardından rekor seviyeye yaklaştı.



Ons altın, 2 bin 770 doların üzerine çıkarak ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. 2 bin 790'lık zirve seviyenin hemen altında fiyatlandı.



Gram altın, 3 bin 184 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 5 bin 216 TL'den el değiştirdi.



Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığını görmezden gelen Trump, Fed'in faiz oranlarını derhal düşürmesi için baskı yapacağını dile getirdi.



Trump'ın açıklamaları güvenli liman varlıklara talebi artırdı. Ayrıca gümrük vergileri ve göçmen politikalarına ilişkin belirsizlik de endişeleri tırmandırdı.



Yatırımcılar küresel merkez bankalarından gelecek politika açıklamalarını yakından izliyor.



Japonya Merkez Bankası'nın cuma günü faiz oranlarını artırması beklenirken, Fed'in gelecek hafta faiz oranlarını sabit tutması ve ECB'nin düşürmesi bekleniyor.