Altın rekorlara doymuyor! İşte güncel fiyatlar...

Dolardaki yükseliş altın fiyatlarında da yeni rekorların görülmesine neden oluyor.



Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 200 lirayı test etmesinin ardından 197,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,93 değer kazancıyla 193,8 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugünün ilk saatlerinde 200 lira sınırına kadar yükselmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,68 artışla 197,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 323 lira, Cumhuriyet altını da 1.319 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.289,5 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin 4,80'in üzerini gördüğü saatlerde, altının gram fiyatının da 200 liraya çıktığını kaydetti.



Dolar kurunun, agresif ve sağlıksız yükselişini sürdürdüğünü ifade eden uzmanlar, "Altının gram fiyatının yeni hedefi 205 lira seviyesi olabilir. Altının ons fiyatının ise tepki alımlarıyla 1.300 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini tahmin ediyoruz" dedi.