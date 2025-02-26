Altın Tahtını Gümüşe mi Bırakıyor? Üç Kat Yükseliş Senaryosu!

Altın yükselişini sürdürürken, gümüş ile arasındaki makas giderek açılıyor. Ancak uzmanlar, gümüşün altın karşısında yeniden değer kazanabileceğini ve büyük bir yükseliş potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

Paritede Kritik Seviye!

Altın-gümüş paritesi, 2022 Eylül'deki 91,134 seviyelerine geri döndü. 2025’in başlamasıyla birlikte bu seviyeler yukarı yönlü kırıldı ve 91.257'ye yükseldi. Eğer parite önceki seviyelere dönerse, gümüşün altına karşı yüzde 40’tan fazla değer kazanma ihtimali bulunuyor.

Gümüş Yatırımcısı İçin Fırsat mı?

2022’de ons başına 18,84 dolar olan gümüş, 2025’te 32,18 dolara çıkarak yüzde 70'in üzerinde değer kazandı. Uzmanlar, elektrikli araç bataryaları ve yenilenebilir enerji sektörlerinde artan talebin gümüş fiyatlarını daha da yukarı çekebileceğini öngörüyor.

2011 Rekoru Gelebilir mi?

2011’de altın-gümüş paritesi 32,643 seviyesine kadar gerilemiş ve gümüş, altın karşısında yüzde 179 değer kazanmıştı. Tarihin tekerrür etmesi halinde gümüş yatırımcıları büyük kazanç sağlayabilir.