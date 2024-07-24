Altın tekrar yükselişe geçti

Altın fiyatları yükselirken yatırımcılar ABD'de açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanı üzerinde etkili olabilecek ekonomik verileri bekliyorlar.

Yatırımcılar bu hafta, Perşembe günü açıklanacak ABD gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ve Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisini izleyecekler. Kişisel tüketim arcamaları (PCE) Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olma özelliği taşıyor.

KRİTİK VERİLER İZLENECEK

Piyasalar Fed'in eylülde yüzde 95 olasılıkla faiz indirimine gideceğini ve bu yıl 62 baz puan indirim gerçekleştireceğini fiyatlıyor.

Yatırımcılar ABD'de Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haftaya gerçekleşecek olan para politikası toplantısını izleyecekler.

REKOR SEVİYEDEN GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Altın, Fed'in yakın zamanda borçlanma maliyetlerini düşürmeye yöneleceğine dair artan ihtimallerden destek bulmasının ardından geçen haftalarda rekor seviyeye ulaşmıştı. .

Ancak sonrasında kâr satışlarının etkisiyle rekor seviyeden gerilemişti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Saat 9.00 itibariyle altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,31 yükselerek 2 bin 416 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın 2 bin 550 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 167 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 619 TL'den işlem gördü.