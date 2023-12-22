Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın 2000 lirayı aştı

Ons altındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle gram altın 2006 liraya kadar yükseldi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk "Çarpan etkisiyle 2000 lira olan gram altın, enflasyon şartlarıyla önümüzdeki sene itibarıyla en mütevazi şekilde 3 bin TL'yi görebilir" ifadelerini kullandı.

2023 yılı bitmeden gram altın fiyatları 2000 lira seviyesini aştı. Kapalıçarşı'da fiziki altın fiyatı sabaha karşı 2006 liraya kadar yükseldi.

Altın fiyatlarındaki yükselişi ABD Merkez Bankası Fed'in 2024 yılında faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi destekliyor. Fed'in faiz indirimi sinyalini net olarak vermesiyle birlikte uzmanlar altın piyasalarında daha hızlı yükseliş olabileceğini belirtiyor.

BANKA-KAPALIÇARŞI-ULUSLARARASI PİYASALARDA FİYATLAR

Bankalarda gram altın 1951 liradan satılırken 1889 liradan alınıyor.

Kapalıçarşı'da ise fiziki altın şu sıralar 1989 liradan satılırken 1974 liradan alınıyor.

Uluslararası piyasalarda altın komisyonsuz olarak 1921 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Ons altın güne 2044 dolarda başladı. Gün içinde en düşük 2043 dolar, en yüksek de 2055 dolar seviyesini gördü.

"ALTINDA 2000 LİRA SEVİESİ ALIŞILACAK BİR RAKAM"

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yükselişin nedenlerini sıraladı. Yıldırımtürk "Hem dış piyasa fiyatının yüksek olması, hem de içeride altın ithalatına kota getirilmesi ile oluşan fiyat farkı, ayrıca sene sonuna gelindiğinde ithalat yapılmamış olması biraz bu primin artmasına neden oldu. Dolar/TL'deki aylık bazdaki fiyat artışının da etkisi ile 2000 TL alışılacak bir rakam gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

ALTIN YATIRIMCISI KEYİFLİ BİR YIL GEÇİRECEK

Altın yatırımcısının 2024 yılında keyifli bir yıl geçireceğini ifade eden Yıldırımtürk, altının onsunun önce 2200, ardından 2400 doları görebileceğini ifade etti. Yıldırımtürk "Özellikle ABD ve AB merkez bankaları faiz indirimleri sürecine girmiş durumda. Faiz indirimleri ile yılın ikinci yarısında dolar/ons 2200 seviyesi de mümkün. ABD merkez bankası Fed'in özellikle 75 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu faiz indirimlerinin yansımaları sonrası dolar/ons seviyesinde 2400 doları bekliyorum" diye konuştu.

3000 TL'Yİ GÖREBİLİR

Yurt içi piyasalar hakkında da konuşan Yıldırımtürk "Merkez Bankası baskıladığı için dolar/TL aylık bazda yüzde 3,5 oranında artıyor. Bu çarpan etkisiyle 2000 lira olan gram altın, enflasyon şartlarıyla önümüzdeki sene itibarıyla en mütevazi şekilde 3 bin TL'yi görebilir" ifadelerini kullandı. 2023 yılında altının enflasyona oranla yüzde 25 getirisi olduğunu kaydeden Yıldırımtürk, altın yatırımcısının 2024 yılında da parasını enflasyona karşı koruyacağını aktardı.