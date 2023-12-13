Altın yatırımcısının gözü Fed kararında
13/12/2023
Altın, haftanın ilk iki işlem gününde gerilemesinin ardından Fed’in faiz kararı toplantısı öncesi yatay seyrediyor.
Altın fiyatları, yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell’ın Fed’in gelecek yılki faiz oranlarına ilişkin yeni ipuçları sağlayacak yorumlarını beklerken, yatay bir seyir izliyor.
Pazartesi ve Salı gününü düşüşle kapatan spot altın haftanın 3. işlem gününde 1.975 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın ise 1.900 TL’nin altında seyrediyor.
Son 3 aydır inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın Aralık ayı başında Fed’in faiz oranlarını düşüreceğine ilişkin tahminlerin artmasıyla rekor seviyeleri görmüştü.
ABD’de Salı günü yayınlanan enflasyona ilişkin veriler, ülkedeki tüketici fiyatlarının Kasım ayında hafif bir artış gösterdiğini gösterdi. ABD’de enflasyon aylık bazda değişim beklenmezken yüzde 0,1 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 3,1’e geriledi. Öte yandan, çekirdek enflasyon ivmelenerek Fed’in yakın vadede faizleri yüksek seviyelerde tutacağı beklentisini güçlendirdi.
Faiz kararı öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in Mart’ta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45, Mayıs’ta başlama ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde bulunuyor. Diğer taraftan piyasalar yılın son toplantısında Fed’in faiz oranlarının sabit tutulmasını bekliyor.