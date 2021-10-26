Altın yeniden 1.800 dolar

Altın, yatırımcıların enflasyonun kalıcı olacağına dair beklentileriyle 1 ay sonra ilk defa günü ons başına 1.800 dolardan kapatırken, gram altın küresel altın fiyatlarındaki artışa rağmen dolar/TL'deki düşüşle geriledi.

Altın fiyatları, enflasyonun kalıcı olacağına dair endişeler ve hisselerde yaşanan rallinin piyasanın genelindeki iyimserliği artırmasıyla 1.800 doların üzerinde işlem görüyor. Gram altın ise yüksek kalmaya devam eden altın fiyatlarına rağmen Dolar/TL ’deki gerilemeyle yeniden 560 TL’nin altına indi.

Fed’in büyüme tahminleri fiyatların geçici olacağını varsayarak pozisyonlamanın tehlikeli olabileceğine işaret ederken, eski Hazine Bakanı Lawrence Summer Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda politika yapıcıların enflasyon gerçeğini tamamen kabul etmediği sürece onunla mücadele etmekte başarılı olamayacaklarını söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta cuma günü yaptığı konuşmada ekonomik toparlanmanın “çok dengesiz” olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini belirtti. Faizleri artırmak için erken olduğunu vurgulayan Powell, “Sabırlı ve çok dikkatliyiz” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da fiyat artışlarının 2022 yılının ilk yarısı boyunca yüksek kalmasını beklediğini, ancak ABD’nin enflasyonun kontrolünü kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu yolundaki eleştirileri kabul etmediğini söyledi.

Ons altın fiyatı

Geçen haftanın ortalarına kadar dalgalı bir seyir izleyen ons altın, cuma günü Powell’ın konuşmasından önce 1.810 dolara kadar tırmanmıştı. Konuşma sonrasında gerileyen ons altın, hafta başından bu yana 1.800 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen haftaya 530 TL’den başladıktan sonra büyük oranda dolar/TL’nin yükselişinden destek bularak 2020 Kasım ayındaki rekorunu kırmıştı. Sonrasında dolar kurunun 9,70 seviyesinin üzerine tırmanması ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle, gram altın 565 TL’nin üzerini görmüştü. Gram altın dolar/TL’deki gerilemeyle beraber salı günü 556 TL civarında bulunuyor.

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26/10/2021 08:39