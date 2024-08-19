Altın zirveye yakın başladı

Altın fiyatları, yeni haftaya rekor seviyelere yakın başladı.



Ons altın, haftanın ilk işlemlerinde 2.500 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.706 Türk Lirası civarında işlem gördü. Çeyrek altın ise 4.440 Türk Lirası bandında el değiştirdi.Altın fiyatları, geçen hafta Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceği beklentisiyle zirve tazelemiş ve 2.510 doları görmüştü.



Yatırımcılar için haftanın en önemli gündemi Jackson Hole sempozyumu olacak.



ABD’nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek Jackson Hole, 22-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıya önde gelen ülkelerin merkez bankası yetkilileri katılacak.



Sempozyuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da katılması bekleniyor.



Etkinlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları izlenecek. Cuma günü kürsüye çıkması beklenen Powell'ın vereceği mesajlar ile ABD para politikasının netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

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