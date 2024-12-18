Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş’ın gurur günü…

Sümer Varlık Yönetim AŞ Halka Arz Gong Töreni Gerçekleşti.

Bugün (18 Aralık 2024) Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle Sümer Varlık Yönetim AŞ’nin halka arzı resmen gerçekleşti. "Güçlü Adımlar, Büyüyen Yarınlar" vizyonuyla varlık yönetim sektöründe hızlı, etkin ve çözüm odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Sümer Varlık Yönetim AŞ, sektörde önemli bir adım attı.

Şirket, mali ve finansal kurumlarla iş birliği yaparak geliştirdiği yenilikçi projelerle 307 bin kişinin finansal borçlarına çözüm sunmuş ve 7,1 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne ulaşmıştır. Ayrıca 100 binin üzerinde borçlunun finansal özgürlüğüne kavuşmasına aracılık etmiştir.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sofu Altınbaş, törende yaptığı konuşmada halka arzı, şirketin büyümesi ve halkla buluşması adına önemli bir adım olarak nitelendirdi:

“Bu bizim için yalnızca bir halka açılma değil, halkla kucaklaşma günüdür. El emeği, göz nuruyla büyüttüğümüz şirketimizi halkımıza mal etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu adım, Sümer Varlık’ın hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırması için bir vesile olacaktır.”

Halka arzda 22 TL pay fiyatıyla toplamda 616 milyon TL büyüklüğünde bir satış gerçekleştirilmiştir. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. payları, Borsa İstanbul’da SMRVA koduyla işlem görmeye başlamış ve halka açıklık oranı %23,73 olarak gerçekleşmiştir.

Bu önemli süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Sn. Sofu Altınbaş, şirketin halka arzının finans piyasaları için hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Sümer Varlık Yönetim AŞ Hakkında:

2015 yılından bu yana ASV Holding çatısı altında faaliyet gösteren Sümer Varlık Yönetim A.Ş. finansal risklerin yönetiminde ve borç yapılandırma çözümlerinde sektöre değer katmaya devam etmektedir.