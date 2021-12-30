Altınbaş Petrol’den kanserle mücadeleye umut ışığı

Altınbaş Petrol İstasyonlarından yapılan akaryakıt satışlarından elde edilen küçük birikimler kanserle mücadeleye umut ışığı olmayı sürdürüyor.

Toplumsal Dayanışmanın önemi yanında Sosyal Sorumluluk Bilincine de proje bazlı katkılarını sürdüren Altınbaş Holding’e bağlı Altınbaş Petrol Ltd. Lösemili Çocuklar Haftası’nda akaryakıt satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Ülke genelindeki Altınbaş Petrol İstasyonlarından toparlanan kesintilerin toplamı Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu tarafından geçtiğimiz gün Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ruso’ya takdim edildi.

Bu arada sürekli destekçisi olduğu SOS Çocuk Köyü’nü bu yıl da unutmayan Alpet Kıbrıs ekip olarak “Dünya Çocuk Hakları Günü ” nedeni ile ziyaret ettiği SOS köyünde sürekli ikamet eden çocuklara yeni yıl için resim defteri ve boyalardan oluşan hediyeler götürdü. Ziyaret sırasında konuşan Alpet Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu “küçük bir hediye ile kocaman sevgiler paylaşmak güzel, onların mutlu olmaları için yanlarında olmayı sürdüreceğiz ” şeklinde duygularını paylaştı.

Alpet Kıbrıs, SOS ziyaretinde çocuklara hediye ettiği resim defterlerine, yeni yılla ilgili umutlarını, beklentilerinin resmini çizmelerini istedi. Daha sonra tüm resimler yılbaşı kartına dönüştürüldü ve müşterilerine kutlama kartı olarak hem iyi dilekleri iletildi hem de SOS Çocuk Köyü ile ilgili farkındalık yaratılmak amaçlandı.

Alpet, Tevfik Türkoğlu’nun imzasını taşıyan kartla, ‘ Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Alpet olarak, sürekli destekçisi olduğumuz SOS’i ziyaret edip, çocuklarımıza resim defteri ve boya armağan ettik. Bu anlamlı günde, küçük bir hediye, kocaman bir sevgi paylaştık. Elinizdeki bu kart, onların umutlarını yansıtıyor. Çocuklarımızın mutluluğu için daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sevdiklerinizle birlikte her şeyden önce sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl dileriz.’ Müşterilerine ve işbirliği yaptığı kurumlara iyi dileklerini iletti.

Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş Vakfı ve SOS Çocuk Köyü’ne yönelik proje bazlı katkıları değerlendiren Alpet Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, ülke olarak zor günlerden geçildiğini, böylesi günlerde toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk projelerine vermekte oldukları özel önemin daha da arttığını belirtti. Türkoğlu “ Birlik ve beraberlik içinde herkes üzerine düşeni yapıp sorumluluk alırsa gerek pandemi mücadelesinde gerekse ekonomik sıkıntılarda zorlukların üstesinden daha kolay geleceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

SOFU ALTINBAŞ

Ülke olarak sıkıntılı süreçlerden geçildiğini, böyle zamanlarda toplumsal dayanışma ruhunun canlı tutulmasının öneminin daha da arttığının bilincinde olduklarını vurgulayan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, yaptığı değerlendirmede, toplumsal dayanışmaya örnek destekleri her alanda sürdüreceklerini bildirdi.

Sofu Altınbaş, ‘Ülke ile birlikte büyüme’ anlayışına, bu çerçevede genç istihdama, kamu sosyal kurumları ve devlet hazinesine olan yükümlülükleri yerine getirirken elde ettikleri gelirlerin bir kısmı ile de proje bazlı örnek toplumsal sosyal sorumluluk taleplerine yanıt vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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30/12/2021 21:21