Sahte evrak davasından yargılanan iş insanı Vakkas Altınbaş teminatla serbest bırakıldı. Altınbaş, serbest bırakıldıktan sonra açıklama yaptı. Altınbaş, Kıbrıs halkının kendini bildiğini, bir gün bile polislik işi olmadığını belirterek bir malı alırken bir mal satarken mutlaka helalliğine baktığına dikkat ettiğini söyledi.

Altınbaş, "Ben bunu artık sizin huzurunuzda söylüyorum; bu malı artık verseler de almayacağım. Böyle bir mal istemiyorum. Böyle bir lanetli uğursuz mal istemiyorum. Ne halleri varsa görsünler"dedi.

İşte Altınbaş'ın açıklaması:

15/11/2019 12:49