Altınbaş:'Esas mağdur benim, 4 milyon sterlinim gitti'

“Sahte evrak düzenleme” suçlaması ile mahkemeye çılarılan ve hakkında bir gün tutukluluk kararı verilen işinsanı Vakkas Altınbaş, esas mağdurun kendisi olduğunu söyledi.

Toplam 4 milyon sterlinlik ödeme yapmasına rağmen, söz verilen malları alamadığını ifade eden Vakkas Altınbaş, kalan ödeme için mahkemeye başvurarak ara emri alanın da kendisi olduğunu söyledi.

Söz konusu malların satılması için evrak sahteleme ya da başka bir yasa dışı işe bulaşacak karakterde biri olmadığını vurgulayan Altınbaş, ailesi aracılığı ile Haber Kıbrıs’a kısa bir açıklama yaptı.

“Ben söz verdiğim miktarı ödedim ama söz verilen malları alamadım. Esas mağdur benim” ifadesini kullanan Vakkas Altınbaş, adalete güvendiğini, kendisinin başlattığı hukuk mücadelesine de devam edeceğini vurguladı.

Altınbaş, sahte evrak düzenlendiği iddiası ile bugün öğleden sonra mahkemeye çıkarılmış ve aleyhine bir günlük tutuklama kararı verilmişti.

11/11/2019 19:21