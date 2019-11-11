Altınbaşlara 1’er gün tutukluluk

Girne’de resmi evrak sahteleme suçundan mahkemeye çıkarılan Vakkas Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 1’er gün tutukluluk verildi.

Girne Mahkemesi, Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, Refet Uzun, Mehmet Şefik Ormancı ile Kemal Yorgancıoğulları'nın1’er gün tutuklu kalmasına emretti.

Meseleyle ilgili zanlı Orkun Altınbaş’ın yurtdışında olduğunu belirten polis, zanlının bu hafta adaya dönmesinin beklendiğini kaydetti. Ahmet Bayraktar’ın polise sahte sözleşme hazırlamak için Vakkas Altınbaş’tan 1 milyon sterlin aldığını itiraf etmesi üzerine “Resmi evrak sahteleme” ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla zanlılar Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Savcı, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Savunma avukatları ise zanlılar aleyhinde istenen süreye itiraz etti ancak mahkeme zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

11/11/2019 17:59