HABER KIBRIS

Altında düşüş sürüyor! İşte güncel fiyatlar...

Altın fiyatları düşüşte. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor.

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19/07/2018

Altında düşüş sürüyor! İşte güncel fiyatlar...

Altın 189-190 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte 19 Temmuz küçük ve büyük altın fiyatları.


GRAM ALTIN NE KADAR?

189,35 liradan alınırken, 189,40 liradan satılıyor


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 303,48 liradan alınırken 310,41 liradan satılıyor.


YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 605,06’den alınırken 620,81 liradan satılıyor.


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1243,00 liradan alınıp 1261,00 liradan alıcı buluyor.

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TAGS: altın, fiyat, çeyrek altın, rekor, haber, kıbrıs
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