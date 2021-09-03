Altında kritik gün

Altın yatırımcılarının Fed'in varlık alımı azaltımı takviminin gidişatını anlamak için yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verisi bugün saat 15:30'ta açıklanacak.

Altın fiyatları veri öncesinde dalgalı bir seyir izliyor

Gram altın ise dolar/TL’deki düşüşün sürmesiyle 483 TL civarında bulunuyor.

ABD tarım dışı istihdam verisi bugün saat 15:30’da açıklanacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi önceki iki aya göre daha makul bir istihdam artışı yaşanacağına dair beklentilerle 725 bin oldu. Tarım dışı istihdam Temmuz ayında beklentileri aşarak 943 bin artış göstermişti.

Fed’in varlık alımı azaltımı takvimi için odaklandığı verilerin başında istihdam geliyor. Fed Başkanı Jerome Powell da geçen hafta yaptığı konuşmada istihdam piyasasının kayda değer bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret etmişti.

İstihdam verisinin beklenenden güçlü gelmesi doları destekleyerek altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir.

Öte yandan, yatırımcılar altına dayalı Borsa yatırım fonlarındaki pozisyonlarını azaltarak varlık alımlarının azaltılmasına hazırlanıyor. En büyük altın fonlarından biri olan SPDR Gold Shares’in bulundurduğu altın miktarı tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1.000 tonun altına gerileyerek Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

ONS ALTIN FİYATI

Powell’ın güvercin konuşması sonrasında piyasalarda oluşan iyimser havayla birlikte haftaya 1.820 dolar civarında başlayan ons altın, hisse piyasalarının pazartesi günü rekor kırmasından sonra hafif bir düşüş kaydetmişti.

ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1.805 dolara kadar gerileyip yeniden yükselen ons altın, cuma günü 1.811 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Geçen hafta Jackson Hole sempozyumu öncesinde dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber 480 TL seviyesine kadar inen gram altın, toplantı sonrasında dolar kurunun zayıflamasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle pazartesi günü yatay bir seyir izlemişti. Gram altın, dolar kurundaki düşüşün devam etmesiyle birlikte cuma günü 482 TL’ye geriledi.

Kaynak: Bloomberg HT

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03/09/2021 09:48