Altında rekor üstüne rekor

Altın fiyatlarında rekor seviyelerdeki hareketlilik devam ediyor. Son günlerde ABD’de faiz indirimi beklentisi ile birlikte Rusya- Ukrayna arasındaki çatışmaların artması ve Çin’in tekrar altın alımına başlayabileceği yönündeki haberler, sarı metalde yükselişi destekledi. Gram altın fiyatı Kapalıçarşı’da 2800 lirayı aştı.

Yüksek seyrini sürdüren altının gramı, yeni güne de rekorla başladı. Güne 2 bin 741 liradan başlayan altının gramı, 2 bin 746 liradaya uşalarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 2762 – 2802 lira alım ve satım aralığında seyrediyor.

Saat 9.40 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 502, Cumhuriyet altını ise 18 bin 36 liradan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ise ons altında işlemler 2 bin 516 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksinde son iki günde gerçekleşen düşüşle birlikte 101,40’a kadar gerileme yaşandı. Bu seviye aynı zamanda 2024’ün en dip noktasına işaret etti.