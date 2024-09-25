Altında rekor üstüne rekor

Altın, dün açıklanan ABD verilerinin daha yüksek orandaki faiz indirimlerini desteklemesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Altın, önceki seansta yüzde 1’den fazla yükseldikten sonra, zayıf ABD verilerinin daha yüksek faiz indirimleri için gerekçeleri güçlendirmesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Altın fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesini geride bırakarak ons başına 2.665 doların üzerine çıkarak yüzde 0,3’e kadar yükseldi.

Spot altın haftanın üçüncü işlem gününde ons başına 2.660 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise kırarak 2.919 TL seviyesine kadar yükseldi.

İşlemciler, bu yıl Fed’in üç çeyrek puandan fazla gevşemesine yönelik ihtimalleri artırdı.

Altın ve gümüş, her ikisi de benzer makro ve Döviz koruma özellikleri sunduğu için büyük ölçüde birlikte hareket etme eğilimindedir. Yine de, beyaz metal, güneş panelleri de dahil olmak üzere temiz enerji teknolojilerinde kullanılan bir endüstriyel emtia olduğu için ekonomik döngüye daha fazla maruz kalmaktadır. Endüstriyel metallere destek olarak Pekin, Salı günü ülkenin ekonomik sıkıntısını ele almak ve özellikle gayrimenkul piyasasını hedeflemek için bir dizi teşvik önlemi duyurdu.

Standard Chartered Plc’de analist olan Zhong Liang Han, “Çin’in geniş teşvik paketinin ardından endüstriyel metallerde yaşanan ralli, gümüşteki yükselişin bir sonraki ayağının arkasındaki temel itici güçtü.” dedi.