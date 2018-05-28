Altında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

Altın en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Durmaksızın yükselen altın fiyatlarının son durumu yatırımcı tarafından merakla araştırılıyor. Çeyrek altın bugüne 314,59 TL alış fiyatıyla 321,76 TL satış fiyatıyla başladı, işte 28 Mayıs tarihli altın fiyatlarına dair detaylar.

Altın fiyatları yükselirken birçok yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merakla araştırıyor. Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru altın fiyatlarının ne kadar olduğu oluyor… Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte günün altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARIDNA SON DURUM! ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

28 Mayıs tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 196 lira bandında ilerliyor. 28 Mayıs Pazartesi günü gram altın 196,02 liradan alınırken 196,04 liradan satılıyor. Çeyrek altın 314,59 lira alınırken 321,76 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.304,00 liradan alınıp 1.318,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.