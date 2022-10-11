Altında sürpriz hareket! Sert çakıldı: İşte nedeni...

Savaş ve dünya krizi olaylarına duyarlı olan altın son zamanda yatırımcısını şaşırttı. Geçen hafta önce son zamanların en hızlı yükselişlerinden birini gösteren altın, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda şiddetin arttığı bu hafta ise sert düşüşe geçti. Yeniden 1.000 TL aşağısına çekilen gram altın fiyatı için yatırım uzmanları ne dedi? İşte ayrıntılar…

Gram altın, 4 Ekim tarihinde 1.039 TL'ye çıkarak takip edenleri heyecanlandırmıştı. Ancak bu sabah saatlerinde 993 TL'ye kadar geriledi. Değerli metal hafta başında neden büyük bir gerileme yaşadı. Altın fiyatları daha fazla düşer mi? İşte detaylar…

ABD VERİLERİ ALTININ FİYATINI ETKİLEYECEK

Fed'in gelecek günlerde faiz artırımına gideceğine dair sinyallerin gelmesi altının geri çekilmesine neden odu. Doların geri çekildiği geçen haftanın ardından yeniden değerlenme göstermesi altında ters etki yarattı. Diğer yandan bu hafta ABD enflasyon verilerinin açıklanması altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Piyasalarda gözler Perşembe gününde…

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz haftayı kazançla tamamlayan ons altın yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,6 düşüşle tamamladı. Cuma günü iyimser ABD istihdam raporu sonrası güçlenen dolar pazartesi günü kazançlarını genişletmesi ons altın üstünde satış baskısı oluşturdu.Teknik açıdan bakıldığında 1.658 destek bandına yaklaşan ons altın bu bölge altına gerilemesi halinde 1.640 ve 1.615 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak ön plana çıkıyor. Diğer yandan olası yukarı yönelimlerde ise 1697 ve 15 haftalık üssel hareketli ortalama ilk direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

DOLAR EURO’YU EZİYOR

Euro dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde 0,9730 destek bandı altına gerileyerek günü 0,9700 seviyesinin hemen üzerinde tamamladı ve art arda dördüncü gün düşüşünü sürdürdü. Riskten kaçınma, Avrupa ile Rusya arasındaki artan gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık artış oranlarını sürdüreceği spekülasyonları parite üstünde baskı unsurları olarak ön plana çıkıyor.

Euro dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde 0,9730 destek bandı altına gerileyerek günü 0,9700 seviyesinin hemen üzerinde tamamladı ve art arda dördüncü gün düşüşünü sürdürdü. Riskten kaçınma, Avrupa ile Rusya arasındaki artan gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık artış oranlarını sürdüreceği spekülasyonları parite üstünde baskı unsurları olarak ön plana çıkıyor.

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11/10/2022 10:43