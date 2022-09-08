Altının gram fiyatı 1.008 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.008 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.602 lira, cumhuriyet altını da 6.735 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1.007 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.008 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.602 lira, Cumhuriyet altını da 6.735 liradan satılıyor. Dolar endeksinin gerilemesi ile dün yüzde 1 değer kazanarak günü 1.718,4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.718 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi. ECB'nin, yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesini beklendiğini anımsatan analistler, Fed'in ise bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali halihazırda yüzde 78 düzeyinde bulunduğunu dile getirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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08/09/2022 14:12