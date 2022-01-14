Altının Gram Fiyatı 796 Lira Seviyesinden İşlem Görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 796,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üzerinde 795,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 796,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.304 lira, Cumhuriyet altını da 5.326 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3'lük düşüşle 1.822 dolardan kapanmasının ardından bugün yükselişe geçerek yeniden 1.826 dolar seviyelerine çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine dair her türlü açıklama ve verinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1.830 doların kritik seviye olduğunu vurgulayan analistler bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.790 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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14/01/2022 12:17