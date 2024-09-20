Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 870 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 870 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 928 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 870 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 806 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 181 milyon 939 bin 237,97 lira, işlem miktarı ise 1.102,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 194 milyon 806 bin 154,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.