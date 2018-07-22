Altınkum çöpe teslim

Ülkemizin gözbebeği, Ada’nın dünyaca en çok tanınan plajı konumundaki Dipkarpaz’daki Altınkum plajı, çöpe teslim oldu.

Kendini bilmez vatandaşların plajı kullanıp, çöplerini bırakarak gitmesi, hızla plajın sonunu hazırlıyor. Bölgede bulunan tesislerin kaçak olduğu gerekçesi ile yıkılmasının ardından, tamamen denetimsiz kalan plaja kimse sahip çıkmıyor.

Dipkarpaz Belediyesi, temizlik için Çevre Dairesi’nin yetkili olduğunu söylerken, daire ülkenin bir çok yerinde olduğu gibi, burada da ilgisiz. İlgisizliğe vatandaşların sorumsuzluğu da eklenince, Altın Kum, eski günlerini arar oldu. Bölgedeki çöp dağları ile karşılaşan vatandaşlar ise adeta isyan ediyor.