Altınör Şirketler Grubu'ndan kamuoyuna duyuru

Yapılan açıklama şöyle:

Muhtelif tarihlerde “Yeni bakış” isimli bir gazete(!) tarafından şahsıma ve şirketlerime asılsız suçlamalar yöneltilerek, maddi menfaat talep edilmektedir.Bizim tarafımızdan bu talebin reddedilmesi nedeniyle yayınlar yapılmaktadır.

Gazetecilik mesleği, kalemini silah olarak kullanıp tehdit ve şantajla “itibar cellatlığı ”yapılacak ya da mesnetsiz, haksız ithamlarla maddi menfaat temin edinilecek bir meslek değildir. “Para karşılığı haber yapmak” basın emekçilerine karşı da büyük bir saygısızlıktır.

İyi bilinmelidir ki çağdaş demokrasilerde ayrıcalıklı kişi, sınıf, zümre yoktur. Kanun önünde herkes eşittir. Hiç kimse yargısal bağışıklığa sahip değildir.

Bağımsız, tarafsız, adil yargı; tüm kişi, kurum ve kuruluşların güvencesidir.

Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak; her koşulda ve herkes için hukuk ve adalet talep etmek, demokrat olmanın ön şartıdır.

“Altınör Şirkerler Grubu”nun kanuni hakların korunması adına, itibar cellatlığı yapan, basın özgürlüğünün arkasına sığınarak yalan ve çarpıtma haber üreten bu gazete ve yöneticileri hakkında her türlü yasal yola müracaat edildiğini ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi nezninde yasal sürecin avukatlarımız tarafından başlatıldığını tüm kamuoyuna duyururuz.

“Altınör Şirkerler Grubu” olarak tedarikçilerimizle birlikte ülkemizin gelişmesi ve geleceği için eskiden olduğu gibi bugün de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.