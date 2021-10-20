Altınordu'dan KTFF'ye ziyaret

Türkiye’nin son yıllarda altyapıya yaptığı yatırımlarla en dikkat çekici futbol kulüpleri arasına giren İzmir ekibi Altınordu’dan bir heyet, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

Sertoğlu: "Altınordu KKTC'de de ilgiyle takip edilen bir kulüp"

Gerçekleşen ziyaretle ilgili KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Altınordu’nun özellikle altyapı konusunda dünya seviyesinde olduğunu ve yetiştirici kimliği ile KKTC’de de ilgiyle takip edilen bir kulüp olduğunu söyledi. Söz konusu altyapı düzeni sayesinde dünya futbol piyasasına önemli isimlerin sunulduğunu kaydeden Sertoğlu, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Altınordu heyeti Sertoğlu'ndan ülke futbolu hakkında bilgi aldı

Altınordu adına KTFF’ye ziyarette bulunan heyet ise KKTC’de de çok yetenekli futbolcuların bulunduğunu ve Altınordu kulübü olarak Kıbrıslı Türk futbolcular içerisinde de taradıkları isimler olduğunu ifade etti. Kulüp olarak genç futbolculara yatırım yaptıklarını ve yabancı futbolcu haklarından yararlanmadıklarını vurgulayan Altınordu yetkilileri, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’ndan ülke futbolu ve altyapı sistemi konusunda bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Altınordu yetkilileri, Başkan Hasan Sertoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu Altınordu forması hediye etti.

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20/10/2021 15:38