Altuğra:” 5 yıldır röntgen çekilemeyen Nalbantoğlu Poliklinik Servisinde röntgen çekilmeye başlandı”

Türkiye Cumhuriyeti’nden hibe edilen 2 adet dijital röntgen cihazı devreye girdi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürağ Altuğra, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik Servisi Radyoloji Bölümü’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe ettiği 2 adet dijital röntgen cihazının devreye girdiğini açıkladı.

5 yıldır çalışmayan röntgen cihazı nedeniyle poliklinikte muayene olan kişilerin ana binaya giderek tekrar geri dönmek durumunda kaldıklarını belirten Bakan Altuğra, bunun zaman kaybı ve kişilerin efor sarf etmesi anlamı taşıdığını kaydetti.

Dijital sistem röntgen cihazlarının devreye girmesiyle hastaları yormadan çok daha hızlı bir hizmet sunulacağını kaydeden Bakan Altuğra, Radyoloji Bölüm Şefi Dr. Mehmet Mehmetoğlu’ndan aldığı bilgiler doğrultusunda hastaların radyasyon güvenliğini sağlamak adına kapıların da yenilenmeye başlandığını aktardı.

Sağlık alt yapısında mevcut eksikliklerin bilincinde olduklarını belirten Bakan Altuğra, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de destekleriyle halkımıza daha iyi koşullarda sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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06/12/2022 09:00