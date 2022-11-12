Altuğra: AB, Kıbrıs meselesine Rum-Yunan gözlüğünden baktığını bir kez daha gösterdi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, “AB, Kıbrıs meselesine Rum-Yunan gözlüğünden baktığını bir kez daha gösterdi” dedi.

Altuğra, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 11 Kasım’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 9’uncu Zirvesi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye kabul edilmesini değerlendirdi.

Açıklama şöyle:

“Adına önemli bir adım atılmıştır. Devletimiz KKTC’nin Teşkilata gözlemci üye olarak kabul edilmesinden Kıbrıs Türkleri olarak gurur duyduk.Bu tarihi olayın gerçekleşmesinde üstün çaba gösteren, her koşulda Kıbrıs Türklerinin yanında olan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk Hükümetinin tüm birimlerine, Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, uluslararası arenada yükselen bir güç olan Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği Kıbrıs Türk halkına yeni bir güç katmıştır. Bu durum, Kıbrıs Türklerini yıllardır çözümsüzlük tuzağında hapseden komşumuz Rumları ve onun destekçisi Avrupa Birliği’ni rahatsız etmesi şaşırtıcı değildir.

AB, Kıbrıs sorunu çözülmeden Kıbrıs Rum tarafını üyeliğe alarak AB’nin tarafgirliğini tescillemişti. Avrupa Birliği’nin, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üyeliğine karşı çıkması, Kıbrıs meselesine Rum-Yunan gözlüğünden baktığını bir kez daha göstermektedir. Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Türk tarafının sunduğu tüm iş birliği önerilerini reddeden ve çözümsüzlüğü huy edinmiş Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan’ın peşinden gitmeyi bırakmayacağı aşikardır.

Kıbrıs konusunda modası geçmiş siyasetinin dışında farklı seçeneklerin de artık su yüzüne çıkması ve uygulanmaya başlanmış olması tabiatıyla Avrupa Birliği’ni de rahatsız etmektedir. AB’nin tek önerisi, Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı izolasyon uygulanmasına yol açan statükonun devamını öngörmektedir. Kıbrıs Türk tarafının adada egemen eşit iki devlet temeline dayanan yeni ve geriye döndürülemez siyasetinin, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözüm formülü olduğu görülecektir.

Kıbrıs Türkleri olarak Anavatan Türkiye ile birlikte geleceğe güvenle bakıyoruz. TDT Gözlemci üyeliğimizin ardından adım adım tam üyeliğimizin de olacağına inancım tamdır. Anavatanımızın desteği ile Devletimiz KKTC’yi daha sağlam bir alt yapıya ve daha müreffeh hale kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

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12/11/2022 17:57