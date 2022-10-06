Altuğra: Acil Durum Hastanesi farklı anlam kazandı

Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 66. Milli Pediatri Kongresi Girne’de yapılıyor.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve KKTC’de de yaklaşık 3 yıldır Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler ve verilen mücadeleler sonrasında ülkede yüz yüze bilimsel kongre düzenlenmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Altuğra, pandemiyi aldıkları tebdirle ve Anavatan’ın kuvvetli desteğiyle başarıyla yönettiklerini söyledi.

Türkiye’nin pandemi sürecinde de kendilerini yalnız bırakmadığını gücünü desteğini hissettirdiklerini kaydeden Altuğra, dünyada aşı sorunu yaşanırken kendilerine tıbbi malzeme ilaç desteği sağladığını, kısa sürede acil durum hastanesini ülkenin kullanımına sunduğunu ifade etti.

Altuğra, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti.

Vakaların azaldığı, aşılama oranlarının arttığı ve hasta sayılarının azaldığı bugünlerde Acil Durum Hastanesi’nin farklı ve değerli bir anlam kazandığını belirten Bakan Altuğra şunları söyledi:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yıllardır eksikliği hissedilen ancak altyapı nedeniyle açılamayan Çocuk Acil Servisi’ni Acil Durum Hastanemizde açıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza başladık. Böylece, yeni doğan çocuk yoğun bakım hizmetleri daha çağdaş ve modern şartlarda sunulacak, çocuk genel ve yan dal polikliniklerimiz birbirleri ile koordineli çalışacak.

Tüm birimleriyle Çocuk Sağlığı Hastalıkları bölümünü çok yakın bir tarihte Acil Durum Hastanesine taşıyacağız ve Çocuk Acil Servisini hizmete açacağız.

Genel çocuk sağlığının yanında Çocuk Onkolojisi, Hematoloji, Yoğun Bakım, Enfeksiyon, Çocuk Gelişimi yan dalları, Yenidoğan bölümleri hizmet vermektedir.

Ayrıca çocuk gastroenterolojisi, endokrinoloji, kardiyoloji hizmetleri de yakında eklenecek ve 3. basamak çocuk sağlığı hizmetlerimiz daha kapsamlı olacaktır. Bu nedenle yeni hastane daha da önem kazanacaktır.

Bunun yanında hastanelerimiz ve sağlık merkezlerimizde çocuklarımıza koruyucu sağlık hizmetleri de sunulmaktadır.”

Yılda 3 bin canlı doğum

Yılda üç bin canlı doğumun gerçekleştiği ülkede yeni hastane ve tüm sağlık hizmeti birimleriyle, yakaladıkları yüksek aşılama oranlarını, koruyucu hekimlik çalışmalarını, çağdaş bilimin ışığında bulundukları noktadan daha iyiye taşımak en öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Çocuklarımızın sağlıklı ve güven içinde yaşamaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Altuğra, 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, emeği geçen herkese yürekten teşekkür etti ve kongreye başarı diledi.

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06/10/2022 20:18